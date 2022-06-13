РоSSия продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей

Оккупанты продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. Войска РФ в понедельник, 13 июня, обстреляли из крупнокалиберного вооружения приграничные районы Сумской области, сообщает Госпогранслужба Украины в Telegram.

"Утром со стороны роSSийского села Поповка враг обстрелял из крупнокалиберного вооружения Сумскую область. Пограничники зафиксировали три десятка взрывов в окрестностях одного из сел Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны РФ зафиксированы четыре обстрела Сумской и три обстрела Черниговской областей.

По информации пограничников, оккупанты выпустили два десятка мин калибра 120 мм по приграничной территории Черниговской области. Минометный огонь сопровождала стрельба крупнокалиберными пулеметами.