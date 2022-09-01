У Білорусі пройдуть навчання із захоплення трьох областей України: у Генштабі розповіли, яка наразі загроза

Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України. Не виключено, що мають на увазі захоплення частини прикордонних областей нашої держави.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"8-14 вересня в Білорусі заплановано проведення командно-штабного навчання, в ході якого основна увага ймовірно приділятиметься питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захопленої противником.

Особливостями цього навчання є таке: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу та вихід на державний кордон", - розповів Громов.

У навчаннях візьмуть участь російські військові та країни ОДКБ. Там також буде задіяно підрозділ західного оперативного командування Білорусі.

"Хочу зазначити, що за задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що так звана втрачена територія має на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей", - зазначив Громов.

При цьому він додав, що такі плани відповідають концепції спільних дій так званої Союзної держави (Росія та Білорусь) на українському напрямі. За словами Громова, зараз ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій.

"Ймовірність проведення настання супротивника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ до України залишається низькою", - резюмував він.