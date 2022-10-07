Росія закріпила анексію чотирьох областей України у своїй Конституції

Нову редакцію документа вже розмістили на офіційному порталі, інформує ZN.ua.

Росія закріпила анексію чотирьох областей України у своїй Конституції
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Російська влада опублікувала нову редакцію Конституції своєї держави, включивши у список суб’єктів тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Нову версію документа оприлюднили на офіційному порталі правової інформації.

Перші дві області РФ вирішила “включити у свій склад” як так звані “ДНР” і “ЛНР”. Херсонщину й Запоріжжя загарбники залишили областями.

Такі зміни в законодавство країни-агресора були внесені на основі нібито “законів” про “приєднання” тимчасово окупованих територій України.


Максим Царук, ZN.ua





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