Росія закріпила анексію чотирьох областей України у своїй Конституції

Російська влада опублікувала нову редакцію Конституції своєї держави, включивши у список суб’єктів тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Нову версію документа оприлюднили на офіційному порталі правової інформації.

Перші дві області РФ вирішила “включити у свій склад” як так звані “ДНР” і “ЛНР”. Херсонщину й Запоріжжя загарбники залишили областями.

Такі зміни в законодавство країни-агресора були внесені на основі нібито “законів” про “приєднання” тимчасово окупованих територій України.