Друг Путіна Земан розкритикував "крадіжку" українських областей

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своїм дружнім ставленням до Кремля, засудив анексію російським колегою Владіміром Путіним частин чотирьох областей України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив його речник Іржа Овчачек, інформує ZN.ua .

"Президент республіки Мілош Земан засуджує російську агресію проти України, засуджує крадіжку Росією української території та разом з іншими верховними представниками держави заявляє, що анексія української території ніколи не має бути і не буде визнана. Росія скоїла злочин проти миру", - йдеться в повідомленні.