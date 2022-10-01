Друг Путіна Земан розкритикував "крадіжку" українських областей

Він звинуватив РФ з "злочині проти миру".

Друг Путіна Земан розкритикував
© kremlin.ru

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своїм дружнім ставленням до Кремля, засудив анексію російським колегою Владіміром Путіним частин чотирьох областей України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив його речник Іржа Овчачек, інформує ZN.ua.

"Президент республіки Мілош Земан засуджує російську агресію проти України, засуджує крадіжку Росією української території та разом з іншими верховними представниками держави заявляє, що анексія української території ніколи не має бути і не буде визнана. Росія скоїла злочин проти миру", - йдеться в повідомленні.

Prezident republiky ?? Milo? Zeman odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajin?, odsuzuje ruskou kr?de? ukrajinsk?ho ?zem? a spole?n? s dal??mi ?stavn?mi ?initeli prohla?uje, ?e anexe ukrajinsk?ho ?zem? nesm? b?t a nebude uzn?na. Rusko se dopou?t? zlo?in? proti m?ru.

— Ji?? Ov???ek (@PREZIDENTmluvci) September 30, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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