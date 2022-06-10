РоSSияне могут решиться на новое наступление на Киев — Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает того, что россияне могут во второй раз решиться на вторжение в Киевскую область, однако угрозы нападения на столицу пока нет. Об этом он рассказал во время интервью The Guardian .

"Угрозы нападения на Киев сегодня нет. Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии. Поэтому идет серьезная подготовка - подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и по городу", - сказал глава МВД , информирует ZN.ua .

Он отмечает, что угроза авиаударов по Киеву остается всегда.