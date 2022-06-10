РоSSияне могут решиться на новое наступление на Киев — Монастырский

В городе идет подготовка линии обороны и войск.

РоSSияне могут решиться на новое наступление на Киев — Монастырский
© КГГА

Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает того, что россияне могут во второй раз решиться на вторжение в Киевскую область, однако угрозы нападения на столицу пока нет. Об этом он рассказал во время интервью The Guardian.

"Угрозы нападения на Киев сегодня нет. Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии. Поэтому идет серьезная подготовка - подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и по городу", - сказал глава МВД, информирует ZN.ua.

Он отмечает, что угроза авиаударов по Киеву остается всегда.

"Любое место в Украине может стать целью для ракетных обстрелов, в частности Киев. Потенциальные цели включают киевский правительственный квартал исторический центр", - отметил Монастырский.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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