Подоляк жестко осадил путина в ответ на новое заявление: "Не было никакого..."

Сегодня надо говорить не о "сохранении лица" россии, а о ее немедленной деимпериализации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter прокомментировал попытку роSSийского диктатора владимира путина сравнить себя с Петром I и заявил, что россию нужно немедленно "деимпериализировать".

Напомним, 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными" путин заявил, что Петр I во время двадцатилетней войны "ничего не отторгал, а возвращал". Президент рф считает, будто бы теперь и на современную долю россии "тоже выпало возвращать и укреплять" – очевидно, имея в виду полномасштабное вторжение роSSийских войск в Украину.

Представитель Офиса президента убежден, что такое заявление путина в очередной раз доказало, что никакого "конфликта" не было – есть только захват свободной страны и геноцид украинцев.

"Сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель вновь доказывают: не было никакого «конфликта», есть лишь кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Сегодня надо говорить не о "сохранении лица" россии, а о ее немедленной деимпериализации", – заявил Подоляк.