Турчинов не будет возглавлять штаб Порошенко на выборах президента

И сам баллотироваться не намерен.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Об этом он заявил в интервью "Громадському".

Также он заявил, что не будет возглавлять штаб нынешнего главы государства, о чем говорилось ранее.

"Я работал Президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участие в качестве кандидата в Президенты и не планирую возглавлять какой-либо штаб - какой-либо, я подчеркиваю", - отметил он.

"Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой. Тем более я думаю, что у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос - как сказано в Библии, когда царство разделено - оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой", - добавил Турчинов.