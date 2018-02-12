Хабар 1,5 мільйона за оливний підряд Міноборони фірма Пономарьова передала одному з тиловиків, – СБУ

Представник фірми з орбіти народного депутата Олександра Пономарьова надавав хабар 1,49 млн грн за забезпечення перемоги у тендері з поставки моторної оливи для Збройних сил України начальнику служби пального та пальних матеріалів Тилу Командування Сухопутних військ ЗСУ. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 10 січня.

За даними «Наших грошей», йдеться про Заярного Олександра Борисовича. За даними ЗМІ , його батько – генерал-лейтенант Заярний Борис Якович, керував Центральним управлінням ракетного палива і пального тилу ЗС України.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує, як підконтрольні народному депутату Юрію Пономарьову підприємства у 2016-2017 роках надавали службовим особам Міноборони та Збройних сил хабарі за перемогу в тендерах з поставки моторної оливи.

Так, наприкінці 2016 року Міноборони закупило у ТОВ «Торговий дім Агрінол» для потреб Збройних сил України 350 тон моторної оливи для бронетанкової техніки Азмол Гарант М-4042 ВТ. Було укладено два договори на суму 21,67 млн грн. Фірма поставила оливу виробництва ТОВ «Російсько-українське спільне науково-виробниче підприємство Агрінол» в повному обсязі.

У 2017 році Міноборони закупило ще 350 тон моторної оливи М-16ИХП-3 на суму 24,49 млн грн у ТОВ «Регіон-Оіл», фінансово-господарська діяльність якого координується та контролюється посадовцями ТОВ «РУ НВП Агрінол». Ця олива фактично ще з грудня 2016-го була у військових частинах: наприкінці року ТОВ «ТД Агрінол» поставило 350 тон вказаної до військових частин А2791, А3476, А1361, А2110 на зберігання.

Слідство з’ясувало, що TOB «РУ НВП Агрінол» виробляє оливу моторну Азмол-Гарант М-4042 ВТ за ліцензійною угодою, при цьому товариство змінило рецептуру її виготовлення та не провело відповідно до вимог законодавства України її кваліфікаційні випробування.

У ході розслідування встановленою що поставлена моторна олива не відповідає вимогам якості, у результаті чого під час експлуатації двигунів призводить до утворення золи, нагару та як результат виходу їх з ладу. Це показали результати випробувань (протокол випробувального центру ДП «НДІННП «МАСМА») від 09.06.2017 зразку Азмол Гарант М-4042ВТ, що була поставлена за вказаними вище договорами.

За даними СБУ від 06.10.2017 у зв’язку з використанням вказаної оливи виробництва ТОВ «РУ НВП Агрінол» вийшло з ладу понад 20 танкових двигунів.

30 серпня 2017 року правоохоронці вилучили 1,49 млн грн хабара, який представник ТОВ «РУ НВП Агрінол» Левін Володимир Михайлович передав начальнику служби пального та пальних матеріалів Тилу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександру Заярному. Це мала бути винагорода Заярному та іншим службовим особам Міноборони за надання незаконних переваг під час проведення закупівель оливи моторної, за результатами яких були укладені вказані вище договори.

Згідно пояснювальних написів, що були вилучені під час огляду місця події разом з вказаною готівкою, 1,49 млн грн хабара становлять 6% від загальної суми коштів, перерахованих ТОВ «Регіон-Оіл».

Крім того, слідство встановило, що до вказаної злочинної схеми, серед інших, причетний начальник 10 Хіммотологічного центру Міноборони України Валерій Пивовар, який за грошову винагороду організовував видачу завідомо неправдивих протоколів якості на вказану вище оливу, які слугували підставою швидкого та безперешкодного прийняття оливи на баланс Міноборони.

Варто наголосити, що за даними слідства, службовці Міноборони діяли за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів Російської Федерації.

Їхні дії, вважають українські правоохоронці, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб Збройних сил України моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.

Засновниками «ТД «Агрінол» (Запорізька обл., Бердянськ) є Михайло Какушадзе, Федір Гонтар, родичі нардепа з групи «Воля народу» Олександра Пономарьова – Микола, Руслан та Юрій Пономарьови, а також, а також його помічник Ігор Добича. Раніше нардеп і сам був співвласником фірми.

ТОВ «Російсько-Українське спільне науково-виробниче підприємство Агрінол» теж входить до сфери впливу нардепа Олександра Пономарьова. Серед власників фірми числяться родичі Пономарьова – Руслан і Юрій Пономарьови, його помічник Ігор Добича, а також Михайло Какушадзе, Світлана Векленко та ПАТ «КУА «Славутич-Інвест». Раніше нардеп співволодів підприємством особисто.

Керівником ТОВ «РУ НВП Агрінол» з 2013 року є Вячеслав Поліщук, підписантами – Дмитро Коверний з 2011 року і Вячеслав Поліщук з 2013-го.

ТОВ «Регіон-Оіл» заснував у 2010 році Іван Булигін. Сьогодні невеликою часткою 5% володіє також керівник фірми Дмитро Росіхін. Іван Булигін на місцевих виборах 2015 року був кандидатом до Бердянської міської ради від «Нашого краю».

Загаданий вище Левін Володимир Михайлович з 2011 року є керівником ТОВ «Агрофірма «Приазовська», співзасновниками якого є племінники нардепа Руслан і Юрій Пономарьови.

Відзначимо, що ТД «Агрінол» фігурував також у кримінальному провадженні, розпочатому у жовтні 2014 року. Головна військова прокуратура розслідує закупівлю Міноборони мастильних олив з переплатою у 3,75 млн грн. Прокурори встановили, що «Агрінол» разом з ще трьома фірмами влаштували змову, яка дозволила їм завищити ціни на відкритих торгах. У зв’язку з тією закупівлею ГПУ тоді провела обшуки у помешканнях членів комітету з конкурсних торгів Міноборони, а також «в одного із одного із заступників міністра оборони», яким за даними «Дзеркала тижня», був Олександр Ліщинський.