В Турции 64 человека посадили пожизненно за попытку переворота
Еще 100 человек были оправданы.
Уголовный суд Анкары приговорил 64 человека к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
Всего 7 февраля перед судом предстали 164 человека, подозреваемые в соучастии в инцидентах, которые произошли на территории Турецкой военной академии в течение попытки переворота.
60 человек получили обычные пожизненные приговоры, еще четверо - усиленные пожизненные приговоры за попытку "силового свержения конституционного строя".
Кроме того, суд вынес оправдательные приговоры в отношении 100 человек.
В настоящее время более 50 тыс. человек находятся в тюрьмах в ожидании суда по обвинению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, еще 150 тыс. человек были уволены или отстранены от работы в военном, общественном и частном секторах.
Напомним, что в конце декабря турецкая полиция арестовала 54 ученых по подозрению в связях с Гюленом.
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Политика
07.02.2018 17:31