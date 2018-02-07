В Турции 64 человека посадили пожизненно за попытку переворота

Еще 100 человек были оправданы.

В Турции 64 человека посадили пожизненно за попытку переворота
Участники попытки военного переворота в Турции
Фото: newzz.in.ua

Уголовный суд Анкары приговорил 64 человека к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Всего 7 февраля перед судом предстали 164 человека, подозреваемые в соучастии в инцидентах, которые произошли на территории Турецкой военной академии в течение попытки переворота.

60 человек получили обычные пожизненные приговоры, еще четверо - усиленные пожизненные приговоры за попытку "силового свержения конституционного строя".

Кроме того, суд вынес оправдательные приговоры в отношении 100 человек.

В настоящее время более 50 тыс. человек находятся в тюрьмах в ожидании суда по обвинению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, еще 150 тыс. человек были уволены или отстранены от работы в военном, общественном и частном секторах.

Напомним, что в конце декабря турецкая полиция арестовала 54 ученых по подозрению в связях с Гюленом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
В Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в СирииВ Турции задержали высокопоставленных медиков, выступивших против военной операции в Сирии
В Турции задержали 300 критиков военной операции в СирииВ Турции задержали 300 критиков военной операции в Сирии
РоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФРоSSия отказалась выдать пожизненно заключенного украинца, которого незаконно этапировали из Крыма в РФ
Самолет Януковича принудительно посадили по приказу Турчинова, - экс-охранникСамолет Януковича принудительно посадили по приказу Турчинова, - экс-охранник
Украина вошла в тройку стран по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человекаУкраина вошла в тройку стран по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человека
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Дунья Миятович избрана комиссаром по правам человека ПАСЕДунья Миятович избрана комиссаром по правам человека ПАСЕ
МИД Украины напоминает гражданам, пребывающим в Турции, о мерах предосторожностиМИД Украины напоминает гражданам, пребывающим в Турции, о мерах предосторожности
Турция в шестой раз после попытки переворота продлила чрезвычайное положениеТурция в шестой раз после попытки переворота продлила чрезвычайное положение
Генштаб Турции отдал приказ мобилизовать войска на границе с СириейГенштаб Турции отдал приказ мобилизовать войска на границе с Сирией
Последние новости
Подгружаем последние новости