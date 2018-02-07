В Турции 64 человека посадили пожизненно за попытку переворота

Еще 100 человек были оправданы.

Участники попытки военного переворота в Турции Фото: newzz.in.ua

Уголовный суд Анкары приговорил 64 человека к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Всего 7 февраля перед судом предстали 164 человека, подозреваемые в соучастии в инцидентах, которые произошли на территории Турецкой военной академии в течение попытки переворота.

60 человек получили обычные пожизненные приговоры, еще четверо - усиленные пожизненные приговоры за попытку "силового свержения конституционного строя".

Кроме того, суд вынес оправдательные приговоры в отношении 100 человек.

В настоящее время более 50 тыс. человек находятся в тюрьмах в ожидании суда по обвинению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, еще 150 тыс. человек были уволены или отстранены от работы в военном, общественном и частном секторах.

Напомним, что в конце декабря турецкая полиция арестовала 54 ученых по подозрению в связях с Гюленом.