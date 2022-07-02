“Справжній концтабір”: Окупанти посадили до в'язниць понад 10 тисяч маріупольців – міськрада

Понад десять тисяч маріупольців перебувають у в'язницях на території, які окупувала Росія, повідомляє Маріупольська міськрада у суботу.

«Мирних, громадянських жителів було затримано окупантами і направлено до місць позбавлення волі. Відомо, про чотири такі в'язниці: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці. Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 осіб. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять надвір. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам тортур – від психологічної до фізичної», – повідомляє міськрада у телеграм.

Окупанти створили справжні концтабірні умови, у яких мирні маріупольці змушені виживати.