“Справжній концтабір”: Окупанти посадили до в'язниць понад 10 тисяч маріупольців – міськрада
Їх тримають у чотирьох місцях
Понад десять тисяч маріупольців перебувають у в'язницях на території, які окупувала Росія, повідомляє Маріупольська міськрада у суботу.
«Мирних, громадянських жителів було затримано окупантами і направлено до місць позбавлення волі. Відомо, про чотири такі в'язниці: дві в Оленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці. Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 осіб. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять надвір. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам тортур – від психологічної до фізичної», –
Окупанти створили справжні концтабірні умови, у яких мирні маріупольці змушені виживати.
«Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання громадян міста. Застосувати всі можливі інструменти для отримання списків ув'язнених. Досягти, щоб вони отримали гідні умови перебування. Але разом працювати над визволенням кожного маріупольця», – наголосив мер Вадим Бойченко.