Членство Украины в НАТО может остановить РоSSию, - Яценюк

Лидер "НФ" находится с визитом в США.

Фото: nfront.org.ua

Решение США о поставках оборонительного оружия для Украины - это очень важный шаг. Но просто поставки оружия не решат глобальной проблемы безопасности для Украины и мира, считает лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Необходимо подписать план действий по членству в НАТО и дать четкий сигнал всему миру, что конечная цель Украины и Альянса - стать членом НАТО, - заявил он журналистам во время визита в Вашингтон во вторник, 6 февраля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что "выделение 350 млн долларов Украине на сектор безопасности, тренировки украинских военных - это очень важный шаг. Но без всеобъемлющих гарантий безопасности для Украины не дает возможности Украине защитить себя и своих партнеров".

Он напомнил, что по Будапештскому меморандуму Украина избавилась от арсенала ядерного оружия: "Этот меморандум гарантировал территориальную целостность Украины. А в итоге РоSSия захватила часть Украины. Это означает, во-первых, что РоSSия не остановится, и во-вторых, что ее нужно останавливать. На это есть несколько рецептов. Конечно, это усиление украинской армии. Мы тратим 5% валового внутреннего продукта на украинскую армию, и наши западные партнеры также нам помогают. Второе - это то, чтобы украинская армия соответствовала стандартам НАТО. Именно для этого необходимо принять закон о национальной безопасности ".

"Чем быстрее Украина станет членом НАТО, тем понятнее будет для РоSSии, что захватить Украину невозможно, тем понятнее будет для всех в мире, что Украина является частью единого пространства безопасности. Просто поставки оружия не решит глобальной безопасности проблемы для Украины и для мира ", - подчеркнул он.

"Если бы НАТО не приняло решение о членстве Балтийских стран, думаю, роSSийские танки сейчас бы были уже в Балтии. Если бы Альянс не принял решения о членстве Польши в НАТО, не знаю, что происходило бы с безопасностью Польши и других стран ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" отметил: "Надо найти политическую волю в мире на принятие этого ответственного решения (относительно членства Украины в НАТО - ред). Потому что РоSSия не остановится, и это надо осознать. Ее надо остановить. А остановить ее можно через четкие международно-правовые механизмы ".

Он отметил, что в Альянсе нужен консенсус: "Этого консенсуса мы не достигли в 2008 году, когда Украине было фактически отказано в плане действий по членству в НАТО. В результате россияне захватили часть Грузии, захватили Крым, Донецк и Луганск. Сколько еще РоSSия должна осуществить международных преступлений для того, чтобы осознали простую реальность - это решение необходимо для безопасности как НАТО, так и Украины".

Нужна политическая воля Альянса относительно принятия этого решения: "Надо подписать план действий по членству в НАТО, дать четкий сигнал всему миру: есть план действий, конечная цель Украины - наша, как и Альянса - сделать Украину членом НАТО. И далее двигаться по дорожной карте, как мы движемся со всеми нашими партнерами ".

Лидер "Народного фронта" также отметил, что сейчас на повестке дня должно быть, в частности, полноценное возобновление работы комиссии Украина-НАТО, "что, к сожалению, сейчас стоит под вопросом из-за позиции Венгрии": "Думаю, что наши друзья и партнеры в Венгрии не могут задавать вопросы мировой безопасности ... в зависимость от каких-либо узкополитических вещей, по которым можно и нужно найти консенсус. Мы готовы найти взаимопонимание по любому законодательству, которое приняла Украина. Это законодательство принято в интересах украинского государства, а в интересах украинского государства в том числе - защищать языковые меньшинства в Украине, что и предусмотрено законом. И это не может быть поводом для того, чтобы блокировать политику безопасности комиссию Украина-НАТО ".

Арсений Яценюк еще раз подчеркнул необходимость принятия закона о национальной безопасности, который внесен Президентом Украины: "Этот закон разрабатывался в течение последних нескольких лет при поддержке наших американских партнеров. Надеюсь, что он будет принят парламентом ".