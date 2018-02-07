В США мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы за поддержку ИГИЛ

Осужденный признал себя виновным и "искренне раскаивается".

В США мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы за поддержку ИГИЛ

22-летнего жителя Нью-Йорка Омара Салеха приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) и нападении на полицейского.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Приговор был вынесен окружным судьей Марго Броди в Бруклине. По слова Деборы Олсон, адвоката осужденного, Салех признал свою и "искренне раскаивается".

По версии правоохранительных органов, он изучал способы совершения теракта в Нью-Йорке.

Салеха задержали в июне 2015 года, когда он вместе с другом направлялся в мечеть. За мужчинами была организована слежка. Позднее Салех признал, что понимал, что правоохранительные органы преследуют его из-за поддержки ИГИЛ. Он также рассказал, что в 2015 помог жителю Нью-Джерси Надер Саадеху организовать поездку в Иорданию для поддержки ИГИЛ. Саадех был задержан в аэропорту Джона Кеннеди.

Как напоминает Рейтер, по данным на январь, в США 157 лицам были предъявлены обвинения, связанные с терроризмом.

Напомним, накануне в РоSSии бизнесмену, помогавшему вернуть брата из Сирии, дали 7 лет колонии.


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