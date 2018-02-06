Украинский консул посетил Клыха в Верхнеуральской тюрьме

По запросу консульства адвокату выдали выписку из истории болезни политзаключенного.

Украинский консул посетил Клыха в Верхнеуральской тюрьме
Станислав Клых
Фото: 112.ua

Украинский консул посетил осужденного в РФ гражданина Украины Станислава Клыха, который находится в Верхнеуральской тюрьме (Челябинская область РФ).

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил адвокат Илья Новиков, который тоже посетил украинца.

"Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха", - написал Новиков в своем микроблоге Twitter и выложил соответствующую фотографию.

Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха. pic.twitter.com/VUj8vSWz6V

— Ilya Novikov (@vertiporokh) 6 февраля 2018 г.

Адвокат также сообщил о своем визите к Клыху, отметив, что тот "выглядит чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше, и совершенно не может удерживать внимание на одной теме".

"Сегодня был у Станислава Клыха в Верхнеуральской тюрьме. Выглядит он чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше и совершенно не может удерживать внимание на одной теме. По запросу консульства выдали выписку из истории болезни, они в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет. Когда осенью он попал из тюрьмы в больницу, лечили его глюкозой и циклодолом", - написал Новиков в Фейсбуке.

Он также сообщил, что стало известно, что с Клыха заочно взыскали 100 тыс. рублей, а с Николая Карпюка - 150 тыс. рублей.

"Мать одного из роSSийских солдатов-срочников, брошенных в новогодний бой в Грозном 31 декабря 1994 года и погибших там, обратилась с иском в Тугулымский районный суд Свердловской области. Поскольку ранее приговором чеченского верховного суда установлено что Карпюк и Клых причастны к гибели ее сына, она просила с них 5 миллионов. Тугулымский суд присудил ей 250 тысяч. За 23 года в РоSSии не нашлось никого, кто помог бы матери убитого парня, пока не подвернулись два украинца", - написал адвокат.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к к 22,5 годам и 20 годам тюрьмы соответственно по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию. Карпюк был арестован в марте 2014 года, Клых - в августе 2014-го.

В ноябре прошлого года сообщалось, что состояние здоровья Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.


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