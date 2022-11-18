Політконсультант Республіканської партії передавав російські гроші на виборчу кампанію Трампа — WP

Політтехнолога Республіканської партії Джессі Бентона визнали винним у незаконній допомозі російському бізнесмену в його сприянні кампанії Дональда Трампа в 2016 році. Про це пише The Washington Post.

44-річний Бентон раніше керував виборчими кампаніями кількох сенаторів-республіканців, зокрема Мітча Макконнелла. У 2016 році його було визнано винним у спробі підкупу у 2012 році одного з сенаторів у штаті Айова, щоб той підтримав на виборах Рона Пола. Бентона було визнано винним у схемі підкупу сенатора і було засуджено до умовного терміну. У грудні 2020 Трамп помилував Бентона після прохання Ренда Пола (сина Рона Пола), якому Бентон допоміг обратися в сенат.

Через кілька місяців йому знову було пред’явлене звинувачення за шістьома пунктами, пов’язаними зі сприянням незаконним пожертвуванням на кампанію з-за кордону. У четвер його визнали винним за всіма пунктами.

«Вибори відображають цінності, пріоритети та переконання американських громадян. Джессі Бентон своїми діями завдав шкоди цим принципам», — заявила помічник прокурора США Мішель Паріх у своїй заключній промові цього тижня.

Бентона, а також ще одного політолога — 75-річного Дага Віда, який помер у грудні минулого року, після пред’явлення йому звинувачень — звинуватили у свідомому порушенні закону про фінансування виборчих кампаній.

Зокрема, вони незаконно спрямували тисячі доларів, що належать російському громадянинові, на виборчу кампанію Дональда Трампа.

Як відомо, законодавство США забороняє іноземним громадянам жертвувати гроші на президентські кампанії.

Згідно із наведеними у суді матеріалами, Бентон допоміг громадянину Росії отримати квиток на захід, присвячений збору коштів за участю Трампа в Пенсільванії в вересні 2016 року.