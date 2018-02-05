В Зимбабве уравняли в земельных правах белое и темнокожее население

Соответствующее распоряжение отдал новый президент Зимбабве.

Эммерсон Мнангагва

В Зимбабве белым фермерам дали разрешение на аренду земли сроком до 99 лет, таким образом уравняв их в правах с чернокожим населением.

Соответствующее распоряжение отдал новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передает издание ZimEye.

До настоящего времени брать в аренду земельные участки на 99 лет могло только чернокожее население страны, белому меньшинству разрешалось арендовать землю только сроком на пять лет.

"Доводим до вашего сведения, что министерство земель, сельского хозяйства и переселения распорядилось, чтобы все белые фермеры получили разрешение на аренду земли сроком на 99 лет вместо пятилетнего срока аренды, как было предусмотрено предыдущим соглашением", - приводит издание официальное письмо ведомства.

19 ноября 2017 года правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) сместила президента Роберта Мугабе с поста своего лидера, а 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. Однако она не понадобилась, так как президент сам подал в отставку.