В Зимбабве уравняли в земельных правах белое и темнокожее население

Соответствующее распоряжение отдал новый президент Зимбабве.

В Зимбабве уравняли в земельных правах белое и темнокожее население
Эммерсон Мнангагва

В Зимбабве белым фермерам дали разрешение на аренду земли сроком до 99 лет, таким образом уравняв их в правах с чернокожим населением.

Соответствующее распоряжение отдал новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передает издание ZimEye.

До настоящего времени брать в аренду земельные участки на 99 лет могло только чернокожее население страны, белому меньшинству разрешалось арендовать землю только сроком на пять лет.

"Доводим до вашего сведения, что министерство земель, сельского хозяйства и переселения распорядилось, чтобы все белые фермеры получили разрешение на аренду земли сроком на 99 лет вместо пятилетнего срока аренды, как было предусмотрено предыдущим соглашением", - приводит издание официальное письмо ведомства.

19 ноября 2017 года правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF) сместила президента Роберта Мугабе с поста своего лидера, а 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента. Однако она не понадобилась, так как президент сам подал в отставку.

По конституции, Зимбабве преемником должен был стать действующий вице-президент, которым был Фелекезела Мфоко. Однако Мфоко, один из главных союзников Грейс Мугабе, был уволен партией ZANU-PF. Партия номинировала на должность Мнангагву.


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