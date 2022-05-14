Население Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страны

Большинство граждан Турции настроены против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, потому что власти этих скандинавских стран поддерживают курдских экстремистов. Об этом 14 мая заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает издание En Son Haber .

Чавушоглу заявил, что Анкара считает недопустимым, чтобы в НАТО были страны, поддерживающие курдские формирования, против которых армия Турции ведет борьбу. Также он рассказал о планируемой встрече с министрами обеих стран.

"Страна, которая будет союзником, не должна открыто поддерживать PKK/YGP, террористическую организацию, которая ежедневно нападает на нас и убивает наших солдат, полицейских и гражданских", - сказал Чавушоглу.

Ранее стало известно, что Эрдоган может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.