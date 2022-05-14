Население Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страны

Планируется встреча с министрами стран.

Большинство граждан Турции настроены против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, потому что власти этих скандинавских стран поддерживают курдских экстремистов. Об этом 14 мая заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает издание En Son Haber.

Чавушоглу заявил, что Анкара считает недопустимым, чтобы в НАТО были страны, поддерживающие курдские формирования, против которых армия Турции ведет борьбу. Также он рассказал о планируемой встрече с министрами обеих стран.

"Страна, которая будет союзником, не должна открыто поддерживать PKK/YGP, террористическую организацию, которая ежедневно нападает на нас и убивает наших солдат, полицейских и гражданских", - сказал Чавушоглу.

Ранее стало известно, что Эрдоган может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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