В Минобороны РоSSии пообещали выпустить из «Азовстали» гражданское население

Подтверждения гуманитарного коридора от украинской стороны пока нет, информирует ZN.ua.

В Минобороны РоSSии пообещали выпустить из «Азовстали» гражданское население
© t.me/polkazov

В РоSSии заявили, что разрешат эвакуировать оставшееся гражданское население, находящееся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, которое опубликовало Минобороны РоSSии.

«В соответствии с решением руководства РоSSийской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные Силы РоSSии с 08:00 до 18:00 (по московскому времени) 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о пребывании которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти», - говорится в заявлении.

Представители РоSSии уверяют, что в указанное время их войска не будут вести каких-либо боевых действий, отойдут на безопасное расстояние и разрешат выведение мирных граждан. Что касается раненых украинских военных, то о них в заявлении россиян не упоминается.

Со стороны украинских властей заявленный врагом гуманитарный коридор из «Азовстали» подтверждения пока не получил.


Александр Кричковский, ZN.ua

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