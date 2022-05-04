РоSSийский захватчик рассказал СБУ, как собственноручно расстреливал мирное население Украины

РоSSийский захватчик признался СБУ в убийстве гражданского населения в Украине. Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса военнослужащего РФ , собственноручно расстреливавшего мирных украинцев.

«Это одно из первых признаний вражеских захватчиков, которое удалось получить в ходе продолжительной и кропотливой работы украинской спецслужбы», – отмечает СБУ ,

На видео – 21-летний командир отделения Вадим, который пошел на войну, чтобы «материально поддержать свою мать».

«Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а затем – сопровождение колонны с ранеными в РФ . По дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот «герой» с коллегами «отжали» 2 легковых автомобиля у обычных украинцев», - сообщает СБУ .

Оккупант в упор расстрелял гражданского, который имел несчастье попасть на глаза захватчикам.

«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», – цинично рассказывает захватчик.