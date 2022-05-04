РоSSийский захватчик рассказал СБУ, как собственноручно расстреливал мирное население Украины

Оккупант пошел на войну, чтобы «материально поддержать свою мать», информирует ZN.ua.

РоSSийский захватчик рассказал СБУ, как собственноручно расстреливал мирное население Украины
© Служба безопасности Украины

РоSSийский захватчик признался СБУ в убийстве гражданского населения в Украине. Служба безопасности Украины обнародовала видео допроса военнослужащего РФ, собственноручно расстреливавшего мирных украинцев.

«Это одно из первых признаний вражеских захватчиков, которое удалось получить в ходе продолжительной и кропотливой работы украинской спецслужбы», – отмечает СБУ,

На видео – 21-летний командир отделения Вадим, который пошел на войну, чтобы «материально поддержать свою мать».

«Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а затем – сопровождение колонны с ранеными в РФ. По дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот «герой» с коллегами «отжали» 2 легковых автомобиля у обычных украинцев», - сообщает СБУ.

Оккупант в упор расстрелял гражданского, который имел несчастье попасть на глаза захватчикам.

«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», – цинично рассказывает захватчик.

«Он не «спрячется» за исполнением приказа. Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. И наказание – до 15 лет лишения свободы», - отметили в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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