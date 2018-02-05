В Польше рассказали, зачем им нужны украинцы

заробитчане, клубника

Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан. Для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше нужна рабочая сила из Украины.

Такое мнение высказал председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинський в разговоре с журналистами польского издания Dziennik Gazeta Prawna, пишет РБК-Украина.

Глапинський подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Беларуси. Дефицит квалифицированных кадров Польша почувствовала особенно остро в последние годы. За этот период в стране наблюдался устойчивый экономический рост и сокращение уровня безработицы.

Однако проблемными для польского рынка труда оказались такие негативные тенденции как все заметнее старение населения и трудовая миграция среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы, пояснил руководитель польского регулятора.

В стране с 38-миллионным населением работают только 16 миллонов. Поэтому при таких условиях волна дешевых рабочих рук из Украины и Беларуси компенсировала значительный кадровый голод на рынке труда Польши. Впрочем, визовая либерализация для Украины со стороны ЕС может привести к тому, что все меньше украинских трудовых мигрантов будут выбирать именно Польшу страной, в которой они хотели бы работать, опасается руководитель Нацбанка.

Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых немало работают нелегально без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, которые делались два года назад, Польша требует минимум 5 миллионов дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
Луценко признал отдых на СейшелахЛуценко признал отдых на Сейшелах
Блок рекламы


Похожие новости
Протестующие в очередной раз перекрыли два пункта пропуска на границе с ПольшейПротестующие в очередной раз перекрыли два пункта пропуска на границе с Польшей
В РФ поддержали запрет "бандеровской идеологии" в ПольшеВ РФ поддержали запрет "бандеровской идеологии" в Польше
Европейские институции должны отреагировать на принятый в Польше закон, - "НФ"Европейские институции должны отреагировать на принятый в Польше закон, - "НФ"
В ГУР рассказали, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на ДонбассВ ГУР рассказали, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на Донбасс
Юрий Романенко: Как и зачем США принуждают украинскую элиту к послушаниюЮрий Романенко: Как и зачем США принуждают украинскую элиту к послушанию
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Валенса заявил о наличии фашизма в ПольшеВаленса заявил о наличии фашизма в Польше
Зачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в СирииЗачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в Сирии
В Фонде состраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листовВ Фонде состраха рассказали, как будет функционировать реестр электронных больничных листов
В МОН рассказали от нехватки кадровВ МОН рассказали от нехватки кадров
Последние новости
Подгружаем последние новости