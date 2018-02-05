В Польше рассказали, зачем им нужны украинцы

Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан. Для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше нужна рабочая сила из Украины.

Такое мнение высказал председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинський в разговоре с журналистами польского издания Dziennik Gazeta Prawna, пишет РБК-Украина.

Глапинський подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Беларуси. Дефицит квалифицированных кадров Польша почувствовала особенно остро в последние годы. За этот период в стране наблюдался устойчивый экономический рост и сокращение уровня безработицы.

Однако проблемными для польского рынка труда оказались такие негативные тенденции как все заметнее старение населения и трудовая миграция среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы, пояснил руководитель польского регулятора.

В стране с 38-миллионным населением работают только 16 миллонов. Поэтому при таких условиях волна дешевых рабочих рук из Украины и Беларуси компенсировала значительный кадровый голод на рынке труда Польши . Впрочем, визовая либерализация для Украины со стороны ЕС может привести к тому, что все меньше украинских трудовых мигрантов будут выбирать именно Польшу страной, в которой они хотели бы работать, опасается руководитель Нацбанка.