В Польше рассказали, зачем им нужны украинцы
Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан. Для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше нужна рабочая сила из Украины.
Такое мнение высказал председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинський в разговоре с журналистами польского издания Dziennik Gazeta Prawna, пишет
Глапинський подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Беларуси. Дефицит квалифицированных кадров Польша почувствовала особенно остро в последние годы. За этот период в стране наблюдался устойчивый экономический рост и сокращение уровня безработицы.
Однако проблемными для польского рынка труда оказались такие негативные тенденции как все заметнее старение населения и трудовая миграция среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы, пояснил руководитель польского регулятора.
В стране с 38-миллионным населением работают только 16 миллонов. Поэтому при таких условиях волна дешевых рабочих рук из Украины и Беларуси компенсировала значительный кадровый голод на рынке труда Польши. Впрочем, визовая либерализация для Украины со стороны ЕС может привести к тому, что все меньше украинских трудовых мигрантов будут выбирать именно Польшу страной, в которой они хотели бы работать, опасается руководитель Нацбанка.
Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых немало работают нелегально без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, которые делались два года назад, Польша требует минимум 5 миллионов дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.
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