В Киеве прошел марш Саакашвили за импичмент Порошенко

"18 февраля нас выйдут миллионы".

Обновление 14:45. Саакашвили выступил перед участниками митинга на Европейской площади.

"Я хочу обратиться к Порошенко. Если он сейчас спокойно уйдет, не допустив кровопролития, уйдет и признает, что не смог он быть на высоте. Он был хорошим директором конфетной фабрики, может быть. Но не суждено ему быть президентом. Рожденный ползать летать не может... Я ему хочу сказать, если он сейчас уйдет, украинский народ очень терпеливый и очень благородный. Он оценит хотя бы то, что он избежал кровопролития и хотя бы не допустил гражданской войны и окончательного позора Украины в глазах мировой общественности. Я уверен, что в таком случае ему многое простят и оставят в покое", - сказал он.

В противном случае, пригрозил Саакашвили, "от народного гнева его ничего не спасет".

После выступления политика митинг завершился.

Фото: Макс Левин Киеве Марш Саакашвили в Фото: Макс Левин Михаил Саакашвили на Марше 4 февраля Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин

Обновление 14:30. Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко зачитал резолюцию сегодняшнего митинга. Он заявил, что главу государства ждут 18 февраля на Майдане. От него ожидают добровольной отставки согласно Конституции Украины.

"18 февраля 2018 года в 12 часов мы выходим на Майдан в Киеве , на майданы во всех областях Украины в городах и городках. Нас выйдут миллионы", - сказал он.

Обновление 13:25. На то, чтобы преодолеть путь от парка Шевченко до Европейской площади, колонне потребовался ровно час. Марш начался примерно в 12:25, а к 13:25 начало колонны дошло до конечной точки. Шествие сильно растянулось, по примерным оценкам, в нем приняли участие около 7 тысяч человек.

На площади перед Украинским домом установлена сцена, где будут выступать лидеры "Руха новых сил" и другие сторонники Саакашвили.

Фото: twitter.com/WindofFredom

Обновление 12:50. Саакашвили в эфире оппозиционного канала Zik пояснил, почему раньше протестующие требовали "импичмент президента", а теперь "отставку президента". Он считает, что это позволит ускорить смещение главы государства.

"Они отказались от законных механизмов. Мы предлагали закон Юрия Деревянко об импичмент, законные механизмы, где были бы парламентские слушания, и только после этого можно было принять решения. Сейчас они не оставляют иного выхода, кроме как заставить парламент просто проголосовать, согласно Конституции, за отставку президента или заставить добровольно уйти в отставку самого президента... Как это произошло в Бразилии , Южной Корее, во многих других странах, в Румынии по отношению к правительству. Есть конкретные примеры демократических стран, как это происходит. Когда есть масштабная коррупция, когда институциональные механизмы не работают", - сказал он.

***

В Киеве у памятника Шевченко в 12:00 собрались около двух тысяч сторонников Михаила Саакашвили, которые намерены провести первый в этом году марш за отставку президента Украины Петр Порошенко.

В связи с акцией автомобилистов на Крещатике, маршрут марша немного изменится, сообщили организаторы. Он пройдет по Владимирской улице и закончится на Европейской площади.

Акция началась с выступлений лидеров протеста.

Напомним, 19 декабря Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников. 26 января после того, как ему избрали меру пресечения в виде частичного домашнего ареста, политик объявил о возобновлении маршей.

С 17 октября до середины декабря сторонники Саакашвили еженедельно проводили по воскресеньями массовые антиправительственные акции. Самой массовой из них стал марш 10 декабря, когда на улицы Киева вышло до 10 тысяч человек.

17 декабря людей вышло меньше, но этот марш завершился столкновениями с полицией и Национальной гвардией и попыткой штурма Октябрьского дворца. Саакашвили собирался разместить там некий "штаб", но не согласовал это с дирекцией учреждения. Сторонники политика пытались захватить здание силой, им этого не удалось.

Генеральная прокуратура утверждает, что деньги на акции протеста Саакашвили в том числе дает беглый олигарх Сергей Курченко, проживающий в Москве.