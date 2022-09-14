Маршал ВПС Британії у відставці оцінив ймовірність краху армії РФ та закінчення війни до Різдва

Враховуючи ситуацію на полі бою, російська армія може зазнати колапсу, і війна РФ проти України закінчиться ще до Різдва. Цю думку висловив маршал авіації Королівських військово-повітряних сил Великої Британії у відставці Едвард Стрінгер у інтерв'ю Sky News .

Ймовірність такого розвитку подій військовий оцінив у 30-40%.

За словами Стрінгера, раніше він думав що російське вторгнення в Україну триватиме й у 2023 році, однак тепер переглянув свою позицію.

"Я завжди припускав, що це станеться наступного року. Я думаю, що це можливо тепер, і не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але зараз є ймовірність того, що в російських збройних силах станеться колапс... Існують шанси в 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна, путінізму. І Заходу зараз слід дуже серйозно замислитися над тим, яким буде світ після Путіна", – заявив він.