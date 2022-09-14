Маршал ВПС Британії у відставці оцінив ймовірність краху армії РФ та закінчення війни до Різдва

Едвард Стрінгер зазначив, що змінив свою думку через поточну ситуацію, інформує ZN.ua.

Враховуючи ситуацію на полі бою, російська армія може зазнати колапсу, і війна РФ проти України закінчиться ще до Різдва. Цю думку висловив маршал авіації Королівських військово-повітряних сил Великої Британії у відставці Едвард Стрінгер у інтерв'ю Sky News.

Ймовірність такого розвитку подій військовий оцінив у 30-40%.

За словами Стрінгера, раніше він думав що російське вторгнення в Україну триватиме й у 2023 році, однак тепер переглянув свою позицію.

"Я завжди припускав, що це станеться наступного року. Я думаю, що це можливо тепер, і не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але зараз є ймовірність того, що в російських збройних силах станеться колапс... Існують шанси в 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна, путінізму. І Заходу зараз слід дуже серйозно замислитися над тим, яким буде світ після Путіна", – заявив він.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Найбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія СахароваНайбільша фракція у Європарламенті висунула народ України та президента Зеленського на премію імені Андрія Сахарова
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Блок рекламы


Похожие новости
"Світ після Путіна": британський маршал заявив про шанси закінчити війну до Різдва"Світ після Путіна": британський маршал заявив про шанси закінчити війну до Різдва
Майже 5 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій БританіїМайже 5 тисяч українських військових уже пройшли підготовку у Великій Британії
Контрнаступ української армії застав окупантів в Балаклії зненацька: фото звільненого містаКонтрнаступ української армії застав окупантів в Балаклії зненацька: фото звільненого міста
Експерт оцінив ймовірність повторного наступу росіян на ХарківЕксперт оцінив ймовірність повторного наступу росіян на Харків
Іранські безпілотники вперше помітили в Україні: розвідка Британії з'ясувала, як рф їх використовуєІранські безпілотники вперше помітили в Україні: розвідка Британії з'ясувала, як рф їх використовує
Час готуватися до краху Росії — генерал ХоджесЧас готуватися до краху Росії — генерал Ходжес
Politico: Захід не чекав, що наступ армії України на Харківщині буде настільки швидкимPolitico: Захід не чекав, що наступ армії України на Харківщині буде настільки швидким
Вперше Зеленському пропонували виїхати за кілька днів до війни — ОПВперше Зеленському пропонували виїхати за кілька днів до війни — ОП
FT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з ХарківщиниFT: Експерти вказали на причини відступу армії Росії з Харківщини
Велика партія окупантів вирушила до пекла: свіже зведення втрат армії РФ в УкраїніВелика партія окупантів вирушила до пекла: свіже зведення втрат армії РФ в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости