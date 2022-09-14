Маршал ВПС Британії у відставці оцінив ймовірність краху армії РФ та закінчення війни до Різдва
Едвард Стрінгер зазначив, що змінив свою думку через поточну ситуацію, інформує
Враховуючи ситуацію на полі бою, російська армія може зазнати колапсу, і війна РФ проти України закінчиться ще до Різдва. Цю думку висловив маршал авіації Королівських військово-повітряних сил Великої Британії у відставці Едвард Стрінгер у інтерв'ю
Ймовірність такого розвитку подій військовий оцінив у 30-40%.
За словами Стрінгера, раніше він думав що російське вторгнення в Україну триватиме й у 2023 році, однак тепер переглянув свою позицію.
"Я завжди припускав, що це станеться наступного року. Я думаю, що це можливо тепер, і не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але зараз є ймовірність того, що в російських збройних силах станеться колапс... Існують шанси в 30-40%, і це ставить під сумнів майбутнє Путіна, путінізму. І Заходу зараз слід дуже серйозно замислитися над тим, яким буде світ після Путіна", – заявив він.