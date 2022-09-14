"Світ після Путіна": британський маршал заявив про шанси закінчити війну до Різдва

"Я не думаю, що росіяни зможуть відновити свої збройні сили, щоб знову захопити ініціативу та знову перейти у наступ".

Про це у розмові зі Sky News заявив маршал Королівських ВПС Британії у відставці, колишній генеральний директор Академії оборони та генеральний директор Об'єднаного стратегічного командування з розвитку збройних сил Едвард Стрінгер.

За його словами, існує надія, що президент України Володимир Зеленський опиниться у становищі, коли він зможе розпочати переговори на вигідних умовах та, можливо, навіть перемогти російське вторгнення в Україну.

Говорячи про можливі терміни завершення війни, Стрінгер зазначив, що це можливо і цього року.

«Не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва, але це можливо зараз, коли може статися крах російської збройної сили», - зазначив маршал, додавши, що шанси такого розвитку подій – 30%-40%.

І це, за словами Стрінгера, ставить під сумнів майбутнє Путіна та всього путінізму.

«Захід має зараз дуже сильно замислитися над тим, як виглядає світ після Путіна», - зазначив маршал Королівських ВПС.

Зазначимо, тим часом президент Зеленський прибув до деокупованого Ізюму на Харківщині.

Також стало відомо, що бійці ЗСУ взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. Як повідомила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, наші військові продовжують рухатися вперед і відтісняти окупантів