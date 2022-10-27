План Маршалла для України: вже визначено основний інструмент відбудови країни

Відновлення України за новим планом Маршалла, що пропонують західні партнери, передбачає реалізацію плану за допомогою інклюзивного інструменту – європейської платформи відбудови. Про це пише Мартина Богуславець, виконавча директорка Інституту законодавчих ідей, у матеріалі «Новий план Маршалла для України: платформа у форматі Рамштайн та Фонд відновлення».

«Європейські експерти називають високою вірогідність лідируючу роль у платформі G7 та України, які призначають координатором американця зі світовим ім'ям. Чому американця? Таким чином – із європейською платформою та американським координатором – буде досягнута глобальна коаліція навколо відновлення України. Координатор долучить до роботи фахівців із Єврокомісії та створить посаду генерального інспектора з великими повноваженнями для нагляду за потоками фінансування та можливостями розслідування звинувачень у корупції», - пише автор.

Зазначається, що на початковому етапі платформи випрацьовується антикорупційна підзвітна і прозора система відбудови. Надалі весь процес відновлення, очікується, перейде під контроль Єврокомісії.

«Адже інтеграція України в ЄС має йти паралельно з відбудовою та впровадженням реформ. Країна-донор має зберегти контроль над коштами, які фінансує на відновлення України. Це необхідно для забезпечення прозорості та підзвітності», - йдеться у матеріалі.