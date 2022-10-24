План Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже зараз

Політики пропонують обговорити відбудову України на найвищому рівні та створити для неї спеціальну донорську платформу, інформує ZN.ua.

План Маршалла: Шольц та фон дер Ляєн закликали партнерів подумати про відновлення України вже зараз
© Ursula von der Leyen/Twitter

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував союзникам створити план післявоєнного відновлення для України, який включав би в себе спільне фінансування від країн ЄС, США та інших союзників. Його ініціативу підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка вважає, що про відбудову України слід починати думати вже зараз. Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на спільну заяву політиків.

У зверненні Шольц та фон дер Ляєн наголошують, що жоден з міжнародних партнерів України, яким би економічно могутнім він не був, не зможе відновити зруйновану росіянами інфраструктуру самотужки.

«Крім поточної невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання — за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна. Ми повинні вирішувати це всі разом — ЄС, G7 та наші партнери далеко за їхніми межами. До цього мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації», — йдеться у заяві.

Шольц та фон дер Ляєн пропонують створити для українського «плану Маршалла» спільну інклюзивну донорську платформу, яка дозволить контролювати використання залучених коштів.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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