"А як же денацифікація?": у росії маршрутник із битою мало не побив "героя спецоперації", який втратив ноги в Україні

У Росії водій маршрутки не пустив до салону «героя спецоперації», який втратив ноги на війні в Україні

Про те, як ставляться до «ветеранів» у самій Росії, наочно демонструє відео , яке з'явилося у телеграм-каналі нардепа Олексія Гончаренка

"А як же денацифікація, діду? Ми ж зберігаємо нашу батьківщину!" Маршрутник на решітці ледь не відповів (іншого слова не підібрати) "героя СВО". Тому що воїн залишив ніжки в українських чорноземах та не міг зайти до маршрутки. Ось вам і ставлення до "ветеранів" на росії. Дивіться остаточно, це шедевр. Діалоги кращі, ніж у Тарантіно", – підписав нардеп.

На відео можна побачити, як окупант у військовій формі під'їжджає на колясці до маршрутки і вмовляє водія пустити його в салон.

«Так я воював, діду... дві ноги втратив, діду... А як же нацисти? Вони дітей їдять! Ну, будь ти людиною! А як же денацифікація? Ми ж зберігали нашу батьківщину, - каже вояка.

На що маршрутник відповів, що не треба було йти воювати.

Тоді каліка почав погрожувати.

"Куди ти мене зараз дінеш? Та я зараз своїх покличу, ти че!", - каже окупант.

За кілька секунд водій із битою в руці вирішив відігнати докучливого вояка на колясці.

За суперечкою спостерігали інші пасажири, які дружно посміювалися.

Чим все закінчилося - не зрозуміло, відео завершується.