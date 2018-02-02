Тернополь в ответ на польский закон решил поднимать красно-черный флаг вместе с государственным
"Официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям".
Тернопольский городской совет 2 февраля в ответ на польский закон о запрете пропаганды "бандеризма" решил, что теперь во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях будут поднимать не только государственный флаг, но и красно-черный флаг ОУН.
Об этом говорится на сайте мэрии.
"Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вкладу в борьбу за независимость Украины", - прокомментировал решение горсовета мэр Сергей Надал.
При этом он заявил, что мэрия по-прежнему считает Польшу партнером, так как семь польских населенных пунктов являются городами-побратимами Тернополя.
Ранее Львовский областной совет утвердил порядок использования красно-черного флага и рекомендовал вывешивать его девять раз в году, в том числе в день рождения Бандеры.
Напомним, что 26 января польский Сейм внес поправку в закон об Институте национальной памяти, на основе которой вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также "за пропаганду бандеризма". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы сроком до трех лет.
В ночь на 1 февраля закон был поддержан Сенатом Польши.
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Политика
02.02.2018 09:21