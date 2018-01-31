Климкин и Альфано посетили пункт пропуска "Пищевик" на Донбассе

Ежедневно здесь линию разграничения пересекают до 4 тыс. человек.

Павел Климкин и Анжелино Альфано Фото: #twitter#.com/mfa_ukraine

Министры иностранных дел Украины и Италии - Павел Климкин и Анжелино Альфано - посетили пункт пропуска "Пищевик" в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МИДа в Twitter .

"Климкин и Альфано посетили КПВВ в Пищевике. Ежедневно здесь линию разграничения пересекают до 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Климкин также проинформировал Альфано о ситуации в этом населенном пункте и Широкино.

Фото: #twitter#.com/mfa_ukraine

"Детально рассказал своему другу Альфано о преступлениях оккупантов на Донбассе. Впереди насыщенная программа, общение с местными жителями, СММ ОБСЕ . Важно увидеть все собственными глазами", - написал ранее в своем Твиттере Климкин.

Детально розказав своєму другові Альфано про злочини окупанта на Донбасі. Попереду насичена програма, спілкування із донбасівцями, СММ ОБСЄ. Важливо побачити на власні очі. pic.twitter.com/MZPpY6G7fn — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 января 2018 г.