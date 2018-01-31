Климкин и Альфано посетили пункт пропуска "Пищевик" на Донбассе

Ежедневно здесь линию разграничения пересекают до 4 тыс. человек.

Климкин и Альфано посетили пункт пропуска "Пищевик" на Донбассе
Павел Климкин и Анжелино Альфано
Фото: #twitter#.com/mfa_ukraine

Министры иностранных дел Украины и Италии - Павел Климкин и Анжелино Альфано - посетили пункт пропуска "Пищевик" в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МИДа в Twitter.

"Климкин и Альфано посетили КПВВ в Пищевике. Ежедневно здесь линию разграничения пересекают до 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Климкин также проинформировал Альфано о ситуации в этом населенном пункте и Широкино.

Фото: #twitter#.com/mfa_ukraine

"Детально рассказал своему другу Альфано о преступлениях оккупантов на Донбассе. Впереди насыщенная программа, общение с местными жителями, СММ ОБСЕ. Важно увидеть все собственными глазами", - написал ранее в своем Твиттере Климкин.

Детально розказав своєму другові Альфано про злочини окупанта на Донбасі. Попереду насичена програма, спілкування із донбасівцями, СММ ОБСЄ. Важливо побачити на власні очі. pic.twitter.com/MZPpY6G7fn

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 января 2018 г.

Напомним, 30-31 января в Украине с рабочим визитом находится глава МИД Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано.


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