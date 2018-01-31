Климкин и Альфано посетили пункт пропуска "Пищевик" на Донбассе
Ежедневно здесь линию разграничения пересекают до 4 тыс. человек.
Павел Климкин и Анжелино Альфано
Фото: #twitter#.com/mfa_ukraine
Министры иностранных дел Украины и Италии - Павел Климкин и Анжелино Альфано - посетили пункт пропуска "Пищевик" в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба МИДа в Twitter.
"Климкин и Альфано посетили КПВВ в Пищевике. Ежедневно здесь линию разграничения пересекают до 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Климкин также проинформировал Альфано о ситуации в этом населенном пункте и Широкино.
Фото: #twitter#.com/mfa_ukraine
"Детально рассказал своему другу Альфано о преступлениях оккупантов на Донбассе. Впереди насыщенная программа, общение с местными жителями, СММ ОБСЕ. Важно увидеть все собственными глазами", - написал ранее в своем Твиттере Климкин.
Детально розказав своєму другові Альфано про злочини окупанта на Донбасі. Попереду насичена програма, спілкування із донбасівцями, СММ ОБСЄ. Важливо побачити на власні очі. pic.twitter.com/MZPpY6G7fn
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