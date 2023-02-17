Словаччина не пропускає через кордон німецьку техніку ЗСУ, яка потребує ремонту — ЗМІ

Країна вимагає сплати податків.

Словаччина не пропускає через кордон німецьку техніку ЗСУ, яка потребує ремонту — ЗМІ
© Военное обозрение

Словаччина не пропускає через кордон українські гаубиці німецького виробництва, які потребують ремонту. Країна трактує правила імпорту таким чином, що за ввезення військової техніки з України слід сплачувати податки, оскільки країна не входить до Євросоюзу. Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Раніше Німеччина передала Україні РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000 та низку іншої техніки. За домовленостями її мали ремонтувати в Словаччині, але це не виходить через питання податків.

Нагадаємо, німецький уряд профінансував будівництво ремонтного центру неподалік міста Михалівці за 25 км від кордону з Україною. За угодою центр належить оборонному концерну KNDS, але фінансується урядом Німеччини. На ньому повинні ремонтувати та проводити техобслуговування таких машин, як ЗСУ Gepard, БМП Marder, танків Leopard, РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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