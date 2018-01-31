?Гройсман пообещал весну реформ

Кабмин подготовил 35 законопроектов для ускорения роста ВВП.

Фото: Влад Мусиенко

Правительство подготовило список из 35 законопроектов, цель которых - ускорить рост экономики Украины до 5-7% в год.

Об этом сообщил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

"Если у нас была осень реформ, то теперь нас должна ожидать весна и лето реформ. Уверен, что совместно с парламентом мы объединимся и сможем принимать решения. Предложенные нами 35 законопроектов создают качественные условия для перемен", - сказал глава правительства.

Эти законопроекты касаются создания Службы финансовых расследований, модернизации работы таможни, усиления института бизнес-омбудсмена; детенизации экономики, упрощения ведения бизнеса в различных сферах, прежде всего в нефтегазовой отрасли; упрощения доступа к кредитным ресурсам, формирования товарных бирж, упрощения инвестиционной деятельности, урегулирования процедуры банкротства, приватизации.

Напомним, украинские власти считают, что минувшая осень была успешной в плане проведения реформ. В это время был принят новый закон об образовании, была запущена пенсионная и медицинская реформа.