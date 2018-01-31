Львовский облсовет предложил вывешивать флаг ОУН девять раз в году

Решение поддержали 62 депутата.

?Львовский облсовет предложил вывешивать флаг ОУН девять раз в году

Львовский областной совет утвердил порядок использования красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН). За такое решение проголосовали 62 депутата во время сегодняшней сессии, передает "Интерфакс-Украина".

Облсовет рекомендует вывешивать красно-черные флаги возле здания Львовского областного совета и на административных зданиях, в которых размещены органы местного самоуправления, 9 раз в году.

В частности, речь идет о 1 января – дне рождения лидера ОУН Степана Бандеры, 3 февраля – дне создания ОУН, 5 марта – в день смерти главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Также этот флаг рекомендуют вывешивать 21 мая – в день памяти жертв политрепрессий, 14 июня – в день рождения создателя ОУН Евгения Коновальца, 30 июня – в день провозглашения Акта возобновления украинского государства, 30 июля – в день создания Украинской военной организации, 14 октября – в день создания УПА и день защитника Украины.

Напомним, в 2016-м ФИФА оштрафовала Украину за красно-черный флаг на матче с Косово. Красно-черный флаг до сих пор входит в справочник ФАРЕ "Дискриминационные знаки и символы в европейском футболе".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Умеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в КрымуУмеров и Чийгоз в Европарламенте рассказали о нарушении прав человека в Крыму
Кадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченнымиКадыров: заявления чеченских геев о преследованиях были проплаченными
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН на Донбассе заработает в этом годуПорошенко надеется, что миротворческая миссия ООН на Донбассе заработает в этом году
Порошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕСПорошенко: Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕС
Население Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - ООННаселение Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - ООН
Порошенко: Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 годуПорошенко: Для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ в 2018 году
Благодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцевБлагодаря безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,30 млн украинцев
Депутаты предложили выхолостить статью за незаконное обогащениеДепутаты предложили выхолостить статью за незаконное обогащение
На депутата Киевского облсовета напали с муляжом гранатыНа депутата Киевского облсовета напали с муляжом гранаты
Украина к 2020 году намерена достичь стандартов НАТО, - КлимкинУкраина к 2020 году намерена достичь стандартов НАТО, - Климкин
В прошлом году Польша оказала международную защиту 276 украинцамВ прошлом году Польша оказала международную защиту 276 украинцам
В центре Киева развернули километровый флаг УкраиныВ центре Киева развернули километровый флаг Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости