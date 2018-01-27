В Крыму на встречу родственников политзаключенных пригнали два автозака и ОМОН

Силовики прибыли на заседание Крымской солидарности под предлогом анонимного звонка

Фото: LB.ua

27 января в Судаке на собрание общественной инициативы родственников политузников «Крымская солидарность» приехали сотрудники роSSийского ОМОНа и полиции, под помещение подогнали два автозака. Об этом сообщает корреспондент LB.ua в Крыму.

Как пояснили представители правоохранительных органов, на горячую линию полиции поступил звонок о том, что «по данному адресу проходит собрание, заходят люди с сумками, возможно с оружием». При этом записывая объяснения у присутствующих, полицейские уточняли адрес, по которому прибыли.

Фото: facebook.com/savchuk.alyona

Силовики предложили либо переписать данные и отобрать пояснения о целях встречиу всех присутствующих, либо задержать и доставить в автозаках к отделению полиции и там составить соответствующие протоколы. Правоохранители спрашивали у людей личные данные, о причине собрания и наличии оружия и наркотиков, на выходе у каждого фотографировали паспорт.

Через некоторое время заседание продолжилось в присутствии полиции и ОМОНа. Участники говорили о ходе судебных заседаний, о состоянии здоровья политузников, об оплате штрафов. Некоторые из силовиков проводили оперативную видеосъемку собрания, фиксировали лица выступающих и слушателей. По мнению правозащитника, таким образом сотрудники правоохранительных органов Крыма хотели сорвать заседание и запугать активистов.

«Крымская солидарность» - это общественная инициатива, объединяющая активистов, юристов и родственников политзаключенных. Ежемесячно организация проводит собрание, на котором обсуждается ход судебных процессов над преследуемыми по политическим или религиозным мотивам, состояние здоровья политузников, активности для детей подсудимых.