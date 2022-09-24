ОМОН почав застосовувати силу: у Росії нові мітинги проти мобілізації, десятки затриманих - відео
У суботу, 24 вересня, у російських містах відновилися масові акції протесту через проведення часткової мобілізації.
Про це повідомляє "Апостроф", інформує
Станом на даний момент, масштабні акції протесту проходять в Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Томську, Читі та Хабаровську. Мітинги, за даними російських ЗМІ, супроводжуються масовими арештами учасників.
У Томську, наприклад, силовики затримали щонайменше 10 учасників акції протесту. За даними "ОВД-Інфо", деяких арештованих тримають в автозаках, не пускають у туалет та забороняють користуватися мобільними телефонами.
Задіяння бійців спецпідрозділу ОМОН було зафіксовано у Новосибірську. Загін поліцейських почав застосовувати фізичну силу щодо протестувальників.
Правозахисники підрахували, що під час акції у Новосибірську затримали 13 людей, серед яких є жінки.
Пізніше портал "ОВД-Інфо" уточнив, що під час мітингів у Новосибірську було затримано 59 осіб.
"Майже 100 людей вже затримали на сьогоднішніх акціях проти мобілізації. Більшість - з Новосибірська: там затримали щонайменше 59 осіб", - йдеться у повідомленні правозахисників.
У Єкатеринбурзі затримали не лише учасників мітингу, а й представників ЗМІ: Єлизавету Дудіну (SOTA), Алевтіну Тринову ("Вечірні відомості"), Ірину Саломатіну (RusNews) та Христину Хакер ("Росдержава").