Масові протести почалися в росії проти мобілізації, ОМОН затримує людей: кадри того, що відбувається
Почалися протести проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор путін у своїй країні, вже є перші затримання.
Після того, як президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію по всій Росії люди вийшли на мітинги.
Зокрема, акції протесту відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Красноярськ, Улан-Уде, Томськ, Хабаровськ та Новосибірськ. Кадри поширюють російські паблики та телеграм-канали.
В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "немає мобілізації".
«Різко приїхали 5 машин та маршрутка з ОМОНом та розігнали практично всіх, хто був. Зараз люди тримаються поодинці», - йдеться у повідомленні.
У Новосибірську на акцію проти мобілізації прийшло близько 100 людей.
Силовики вимагають, щоби люди розійшлися. Вже відомо про одного затриманого.
Також повідомляється про чотирьох затриманих у Томську.