Масові протести почалися в росії проти мобілізації, ОМОН затримує людей: кадри того, що відбувається

Масові протести почалися в росії проти мобілізації, ОМОН затримує людей: кадри того, що відбувається

Почалися протести проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор путін у своїй країні, вже є перші затримання.

Після того, як президент Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію по всій Росії люди вийшли на мітинги.

Зокрема, акції протесту відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Красноярськ, Улан-Уде, Томськ, Хабаровськ та Новосибірськ. Кадри поширюють російські паблики та телеграм-канали.

В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "немає мобілізації".

«Різко приїхали 5 машин та маршрутка з ОМОНом та розігнали практично всіх, хто був. Зараз люди тримаються поодинці», - йдеться у повідомленні.

У Новосибірську на акцію проти мобілізації прийшло близько 100 людей.

Силовики вимагають, щоби люди розійшлися. Вже відомо про одного затриманого.

Також повідомляється про чотирьох затриманих у Томську.


Ирина Юрченко, politeka.net





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