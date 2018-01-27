Боевики помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ "гумконвоем"

Один из боевиков пояснил, что СММ требует разрешение от членов "ЛНР" для доступа на объект.

Боевики помешали наблюдателям ОБСЕ посетить склад с прибывшим из РФ "гумконвоем"
Фото: mchs.gov.ru

В Луганске боевики "ЛНР" помешали представителям Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе посетить склад с так называемым "гумконвоем", который прибыл на оккупированный Донбасс из РоSSийской Федерации 25 января.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 24 января по 19:30 25 января, передает УНИАН.

В частности, сказано, что в оккупированном Луганске четверо боевиков "ЛНР", из которых двое были вооружены, помешали СММ посетить складской комплекс после того, как туда проехал конвой из десяти тентованных грузовиков, которые имели роSSийские номерные знаки и надпись "Гуманитарная помощь из РоSSийской Федерации".

"Один из членов "ЛНР" сказал, что СММ требует разрешение от членов "ЛНР" для доступа на объект", - сказано в отчете.

Как сообщалось, 25 января колонна грузовиков 73-го роSSийского "гуманитарного конвоя" заехала на территорию Донбасса.


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