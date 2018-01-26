Финляндия намерена добиваться в ЕС отмены перехода на летнее время
В настоящее время Еврокомиссия проверяет, насколько серьезна потребность отмены летнего времени.
Финляндия заявила о намерении добиваться отмены летнего времени в Евросоюзе после того, как более 70 тыс. финнов в 2017 году подписали соответствующую петицию.
Об этом сообщает Associated Press.
Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер написала в своем Twitter, что целью правительства будет "отказ от этой практики в едином порядке в пределах ЕС".
Ранее комитет парламента Финляндии пришел к выводу, что смена времени вызывает у людей кратковременные расстройства сна, снижение производительности на работе и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
В Финляндии парламент должен рассмотреть петицию, если ее поддержали не менее 50 тыс. человек.
Ни одна страна-член Евросоюза не может самостоятельно отказаться от перехода на летнее время. Это решение должно быть принято совместно всеми членами блока.
Ранее сообщалось, что Литва потребует от ЕС отменить закон о летнем времени, утверждая, что большинство людей раздражает то, что приходится переводить часы два раза в год.
В настоящее время Еврокомиссия проверяет, насколько серьезна потребность отмены летнего времени.
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