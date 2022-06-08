Стало известно, на сколько уменьшилось количество населения Мариуполя за время полномасштабной войны

"Русский мир" принес в город только боль, горе и смерть, информирует ZN.ua.

Стало известно, на сколько уменьшилось количество населения Мариуполя за время полномасштабной войны
© t.me/polkazov

Число жителей Мариуполя, начиная с 24 февраля, уменьшилось в пять раз. Об ужасных последствиях роSSийской агрессии рассказали в местном горсовете.

По информации мариупольских властей, существенное уменьшение населения в городе можно вычислить, опираясь на данные о погибших и временно перемещенных лицах, а также на информацию самих оккупантов, регистрирующих людей, находящихся на оккупированной территории, в так называемых «органах власти».

В частности, в Мариупольском городском совете сообщают, что пенсионный фонд террористической «ДНР» подсчитал количество пенсионеров в городе. Оно составляет 46 тысяч человек. Это в 3 раза меньше, чем до вторжения РоSSии (136 тысяч человек). Также отмечается, что доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя при этом возросла в 2 раза.

В общей сложности, по данным горсовета, население Мариуполя уменьшилось в 5 раз. Статистика свидетельствует, что 200 тысяч мариупольцев уехали на подконтрольную территорию Украины; 50-70 тысяч находятся в приазовских поселках или оккупированных территориях востока и юга Украины; 47 тысяч депортированы или вынуждены выехать на территорию РФ и Беларуси; более 22 тысяч убито роSSийскими войсками; 100-120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.


Александр Кричковский, ZN.ua





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