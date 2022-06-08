Стало известно, на сколько уменьшилось количество населения Мариуполя за время полномасштабной войны

Число жителей Мариуполя, начиная с 24 февраля, уменьшилось в пять раз. Об ужасных последствиях роSSийской агрессии рассказали в местном горсовете.

По информации мариупольских властей, существенное уменьшение населения в городе можно вычислить, опираясь на данные о погибших и временно перемещенных лицах, а также на информацию самих оккупантов, регистрирующих людей, находящихся на оккупированной территории, в так называемых «органах власти».

В частности, в Мариупольском городском совете сообщают, что пенсионный фонд террористической «ДНР» подсчитал количество пенсионеров в городе. Оно составляет 46 тысяч человек. Это в 3 раза меньше, чем до вторжения РоSSии (136 тысяч человек). Также отмечается, что доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя при этом возросла в 2 раза.