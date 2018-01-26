Министр спорта Канады ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

"У канадцев есть право жить и работать в среде, свободной от домогательств", - заявил Трюдо.

Кент Хейр Фото: vse42.ru

Министр спорта Канады Кент Хейр ушел в отставку на фоне расследования о сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает CBC.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся в Давосе на Всемирном экономическом форуме, принял отставку, отметив, что "домогательства любого вида неприемлемы". "У канадцев есть право жить и работать в среде, свободной от домогательств", - заявил Трюдо. Премьер-министр отметил, что правительство Канады «очень серьезно» относится к обвинениям в неподобающем поведении в отношении чиновников. Он добавил, что проведет личную беседу с Хейром.

Накануне госслужащая Кристин Раворт написала в Twitter , что Хейр сделал неподобающие замечания в лифте в здании правительства провинции Альберта, где он работал с 2008 по 2015 года. По ее словам, министр заставлял женщин "чувствовать себя небезопасно".

My poltical #metoo movement @kinsellawarren . I’ve debated this. But that’s the power of sexual harassment. My first day working at the Alberta legislature I was told to avoid being in a elevator with Kent Hehr. He would make comments. He would make you feel unsafe https://t.co/Wm0pDWLvwZ — Kristin Raworth (@JC4ever) January 25, 2018

Сам Хейр ответил на эти утверждения, заявив, что всегда пытался вести себя уважительно по отношению к другим.

Раворт, комментируя в Facebook отставку министра, написала, что необходимо предпринять меры для защиты женщин-политиков. "Я уверяю вас, что это случилось не только со мной. Подобное случается со многими людьми, которые в ходе политической работы испытывают сексуальные домогательства, - написала Раворт. - Господин Хейр уволился сегодня, но это не конец дискуссии... Нам необходимо сделать политику местом для женщин".