НАБУ проводит обыски у "смотрящего" угольной отрасли

Окружение Кропачева связывает обыски НАБУ с напряженными отношениями бизнесмена с ДТЭК.

НАБУ проводит обыски у "смотрящего" угольной отрасли
Фото: nabu.gov.ua

В четверг, 25 января, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск в киевском офисе неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой источник на рынке.

По его словам, детективами было предъявлено определение суда об обыске всего офисного здания по ул. Б. Хмельницкого, 26. При этом санкция также выдана на обыск двух автомобилей Кропачева и принадлежащего ему жилого дома в Петропавловской Борщаговке.

Проведение обыска осуществляется в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются компании "Триалтрейд", "Донэнергоэкспорт" и "Универсалинвестстрой".

"Эти компании подавали налоговую отчетность с этого адреса (Хмельницкого, 26 – ред.). К ним есть претензии по поставкам горно-шахтного оборудования на государственные угледобывающие предприятия", - говорит источник.

По его данным, все три перечисленные компании не имеют линейного отношения к Кропачеву. При этом процессуального статуса по уголовному делу у самого бизнесмена нет.

Окружение Кропачева связывает обыски НАБУ с напряженными отношениями бизнесмена с ДТЭК.

Они обострились в конце прошлого года после того как структуры Виталия Кропачева заняли монопольную позицию в сфере поставок угля на государственное "Центрэнерго", вытеснив из этой сферы группу Рината Ахметова.

О результатах перераспределения сфер влияния в этой сфере и новых поглощениях Кропачева на энергорынке читайте в ближайшее время на ЭП.


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