Сакварелидзе будут судить за прорыв границы в "Шегинях"

Его действия квалифицировали по четырем статьям Уголовного кодекса.

Фото: Сергей Нужненко

Львовская прокуратура в четверг, 25 января, вручила обвинительный акт бывшему заместителю генерального прокурора Давиду Сакварелидзе. Его будут судить за прорыв государственной границы в пункте пропуска "Шегини".

Первую страницу обвинительного акта бывший прокурор опубликовал в своем фейсбуке.

Действия Саакашвили квалифицированы по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст. 332 (незаконное перемещение лиц через госграницу), ч.2 ст.342 (сопротивление представителям правоохранительных органов), ч.1 ст. 343 (вмешательство в деятельность правоохранительных органов) Уголовного кодекса.

Напомним, 10 сентября 2017 года Михаил Саакашвили вернулся в Украину через пункт пропуска "Шегини". Не имея документов в связи с лишением украинского гражданства, он не мог легально попасть на территорию страны. Поэтому политика провели на территорию Украины в "коробочке" его сторонники, которые прорвали оцепление правоохранительных органов.

Самых активных участников прорыва задержали и арестовали.