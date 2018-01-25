Сакварелидзе будут судить за прорыв границы в "Шегинях"

Его действия квалифицировали по четырем статьям Уголовного кодекса.

Сакварелидзе будут судить за прорыв границы в "Шегинях"
Фото: Сергей Нужненко

Львовская прокуратура в четверг, 25 января, вручила обвинительный акт бывшему заместителю генерального прокурора Давиду Сакварелидзе. Его будут судить за прорыв государственной границы в пункте пропуска "Шегини".

Первую страницу обвинительного акта бывший прокурор опубликовал в своем фейсбуке.

Действия Саакашвили квалифицированы по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст. 332 (незаконное перемещение лиц через госграницу), ч.2 ст.342 (сопротивление представителям правоохранительных органов), ч.1 ст. 343 (вмешательство в деятельность правоохранительных органов) Уголовного кодекса.

Напомним, 10 сентября 2017 года Михаил Саакашвили вернулся в Украину через пункт пропуска "Шегини". Не имея документов в связи с лишением украинского гражданства, он не мог легально попасть на территорию страны. Поэтому политика провели на территорию Украины в "коробочке" его сторонники, которые прорвали оцепление правоохранительных органов.

Самых активных участников прорыва задержали и арестовали.


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