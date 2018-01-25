Посол Украины в ЕС прокомментировал пропагандистский "крымский сюжет" Euronews

"Я действительно надеюсь, что вышеупомянутый сюжет Euronews был досадной редакционной ошибкой".

Украинский посол в ЕС Николай Точицкий Фото: Слово и Дело

Телеканал Euronews может стать платформой для распространения роSSийской пропаганды по всему Евросоюзу и за его пределами, если и в дальнейшем будет выпускать сюжеты, подобные тому, что был снят в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в письме посла Украины в ЕС Николая Точицкого в адрес редакции телеканала по поводу сюжета из Крыма, в котором "забыли" упомянуть об аннексии полуострова, передает "Европравда".

"Я более чем обеспокоен, чтобы не сказать шокирован, сюжетом Euronews "Крымские дети учатся обезвреживать мины" от 23 января. Напомню, что Крымский полуостров был оккупирован регулярными роSSийскими войсками еще в феврале-марте 2014 года. С тех пор он стал серой зоной для прав человека и территорией страха, что подтвердили многочисленные сообщения международных организаций. В течение почти четырех лет РоSSия осуществляет целевую политику жестоких репрессий против крымских татар и украинцев, которые не признают незаконную аннексию Крыма. Резолюция ООН от 19 декабря 2017 года содержит полную картину ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму", - говорится в письме.

Копия письма также была направлена во все европейские институты и экспертной группе Stratcom, созданной Европейской службой внешнеполитической деятельности для противодействия роSSийской пропаганде.

Посол напомнил, что РоSSия продолжает беспрецедентную милитаризацию оккупированного Крыма, а численность роSSийских военных там увеличилось почти вдвое. Кроме того, на Крымском полуострове уже были развернуты потенциальные носители ядерного оружия, включая боевые корабли, ракетные системы и боевые самолеты.

"При таких обстоятельствах я спрашиваю, насколько можно было снизить журналистские стандарты, если Euronews, который называет себя источником "независимых, объективных и надежных новостей для европейцев", транслирует достаточно "положительный" сюжет, в котором армия оккупантов (!) обучает детей (!) как обращаться с оружием (!), даже не упоминая незаконную оккупацию Россией суверенной украинской территории. Этот сюжет уже спровоцировал реакцию государств-членов ЕС ", - отметил Точицкий.

Посол подчеркнул, что в то время как Евросоюз , США , международные организации (в том числе ООН , НАТО, Совет Европы, ОБСЕ) решительно осудили попытку незаконной аннексии и наложили соответствующие крымские санкции за небывалое нарушение международного права, РоSSия активизировала свою деятельность через агитационную кампанию по всему ЕС , подрывающую европейские ценности и принципы, используя, в частности, свои "информационные центры", такие как RT и "Спутник".

"Я действительно надеюсь, что вышеупомянутый сюжет Euronews был досадной редакционной ошибкой и не был снят, чтобы играть на роSSийскую дезинформацию. Было бы большой ошибкой позволить РоSSии использовать ведущий европейский телевизионный канал Euronews как платформу для распространения ее пропаганды по всему ЕС и за его пределами. В связи с этим я любезно прошу вас оказывать вашей уважаемой аудитории объективную информацию об оккупации Россией Крыма и существенном ухудшении ситуации с правами человека", - написал Точицкий.

Напомним, в МИД Украины призвали телеканал Euronews исправить материал об оккупированном Крыме, в котором журналисты не упомянули о незаконной аннексии полуострова.

В мае 2017 года украинский Euronews прекратил работу из-за проблем с финансированием.