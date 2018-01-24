Фильм "10 секунд" выложили в открытый доступ в годовщину обстрела Мариуполя
Полнометражный документальный фильм Юлии Гонтарук теперь выложен онлайн.
Докуменальный фильм украинского режиссера Юлии Гонтарук "Десять секунд" выложили в открытый доступ.
Онлайн-премьеру решили приурочить к третьей годовщине обстрела Мариуполя со стороны пророSSийских боевиков. Боевики обстреляли из "Градов" жилой квартал, в результате чего погиб 31человек и 117 человек были ранены.
Фильм Гонтарук рассказывает о людях, живущих в Мариуполе, о самом обстреле и его последствиях.
"Это история про наш город Мариуполь, про нашу общую трагедию, которая все изменила три года назад в день обстрела микрорайона Восточный, – рассказывает режиссер. – О простых, живых людях, о настоящих чувствах, переживаниях и о ом, что жизнь намного сильнее смерти". Гонтарук добавляет, что опубликовать фильм онлайн считает своим долгом.
Фильм был создан Babylon'13. Съемочная группа: режиссер и автор сценария – Юлия Гонтарук, оператор – Юрий Грызунов, звукорежиссер – Андрей Нидзельский, режиссеры монтажа – Роман Любый, Иван Банников, Максим Васянович, продюсеры – Юлия Гонтарук, Анна Капустина.
"10 секунд" был отмечен премией имени Андрея Матросова на кинофестивале DocudaysUA, премией Национального союза кинематографистов, а также номинирован в категории "Лучший документальный фильм" на "Золотую Дзигу.
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