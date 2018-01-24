В Госстате посчитали количество населения в Украине

По состоянию на 1 декабря 2017 года имеющееся в наличие население Украины оценивалось в 42 403 027 человек, а постоянное население – в 42 233 390 человек.

Такие данные приводит Государственная служба статистики без учета жителей аннексированного Россией Крыма.

Население Киева оценивается в порядка 3 миллиона (2 933 537 человек текущего населения и 2 892 230 – постоянного).

Численность населения вычислена на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменении регистрации места проживания.

Данные могут уточнить позже, отметили в Госстате.