В Госстате посчитали количество населения в Украине
По состоянию на 1 декабря 2017 года имеющееся в наличие население Украины оценивалось в 42 403 027 человек, а постоянное население – в 42 233 390 человек.
Такие данные приводит Государственная служба статистики без учета жителей аннексированного Россией Крыма.
Население Киева оценивается в порядка 3 миллиона (2 933 537 человек текущего населения и 2 892 230 – постоянного).
Численность населения вычислена на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменении регистрации места проживания.
Данные могут уточнить позже, отметили в Госстате.
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24.01.2018 09:40