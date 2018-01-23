Экс-сотрудника полтавской Госземинспекции задержали за взятку 700 тысяч гривен
Подозреваемый вызвался "помочь" в выдаче документов на 80 га земли.
Полиция Полтавской области совместно с прокуратурой и СБУ во вторник, 23 января, задержали подозреваемого в получении 700 тысяч гривен взятки.
Никаких подробностей о том, кто этот человек, полиция не приводит, но местное издание "Полтавщина" пишет, что речь о бывшем сотруднике областной Госземинспекции.
Полицейские косвенно это подтверждают. "Лицо обещало за немалую сумму наличных «посодействовать» в выдаче документов на право пользования земельным участком общей площадью более 80 гектаров. По данному факту открыто уголовное производство, проводятся следственные действия", - заявил начальник полиции области Андрей Замахин.
Напомним, что накануне в Сумской области задержали чиновника местной Госэкоинспекции за взимание "дани" с подчиненного.
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