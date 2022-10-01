Посадовці вкрали 40 мільйонів гривень на митниці: подробиці схеми

Посадовці вкрали 40 мільйонів гривень на митниці: подробиці схеми

Співробітниками Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань було викрито злочинну схему по розмитненні вантажних автомобілів на Житомирській митниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"До організації оборудки причетні понад 10 осіб, серед них – шестеро посадовців митного посту "Житомир-центральний" і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники штучно "омолоджували" рік випуску імпортованих вантажівок і таким чином ухилялись від сплати встановлених митних платежів. Внаслідок незаконної діяльності було завдано збитків бюджету у розмірі майже 40 млн грн через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість.

Для реалізації схеми до митного органу подавались підроблені іноземні технічні паспорти з "відкорегованими" датами виробництва автомобілів. Водночас головні державні інспектори митниці не здійснювали належну перевірку цих документів і "гарантували" безперешкодне митне оформлення вантажівок.

За таких умов на кожному авто зловмисники "економили" від 90 до 750 тис. грн, залежно від об’єму двигуна.

У повідомленні додають, що під час обшуків за місцями перебування організаторів махінацій правоохоронці виявили звітну документацію із доказами протиправних дій.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.


Алексей Ионов, politeka.net





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