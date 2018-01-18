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Генштаб Турции отдал приказ мобилизовать войска на границе с Сирией Генеральный штаб Турции отдал приказ о приведении Вооруженных сил на границе с Сирией в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей. Это решение обусловлено тем, что курды в сирийском городе Африн продолжают угрожать нацбезопасности Турции, отмечает агентство.

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