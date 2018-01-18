Генштаб Турции отдал приказ мобилизовать войска на границе с Сирией

Турция_армия

Генеральный штаб Турции отдал приказ о приведении Вооруженных сил на границе с Сирией в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Это решение обусловлено тем, что курды в сирийском городе Африн продолжают угрожать нацбезопасности Турции, отмечает агентство.


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