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2018-01-18
Генштаб Турции отдал приказ мобилизовать войска на границе с Сирией
Генеральный штаб Турции отдал приказ о приведении Вооруженных сил на границе с Сирией в состояние повышенной готовности.
Об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.
Это решение обусловлено тем, что курды в сирийском городе Африн продолжают угрожать нацбезопасности Турции, отмечает агентство.
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