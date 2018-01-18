Порошенко внес кандидатуру Смолия на пост главы НБУ

И.о. главы Нацбанка могут утвердить в должности.

Порошенко внес кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
Яков Смолий
Фото: Сергей Нужненко

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия.

Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в Раде в четверг, 18 января.

Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом.

Вместо нее исполняющим обязанности главы НБУ является Смолий.

Смолий занимает должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.

Он работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО "Тернопольский радиозавод" Орион" и банке "Аваль".

Смолий также является одним из основателей банка "Престиж" (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк).

Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента.


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