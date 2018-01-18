Порошенко внес кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
И.о. главы Нацбанка могут утвердить в должности.
Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия.
Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в Раде в четверг, 18 января.
Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом.
Вместо нее исполняющим обязанности главы НБУ является Смолий.
Смолий занимает должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.
Он работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО "Тернопольский радиозавод" Орион" и банке "Аваль".
Смолий также является одним из основателей банка "Престиж" (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк).
Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента.
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