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Порошенко внес кандидатуру Смолия на пост главы НБУ И.о. главы Нацбанка могут утвердить в должности. Яков Смолий Фото: Сергей Нужненко Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву и назначить вместо нее Якова Смолия. Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 зарегистрированы в Раде в четверг, 18 января. Гонтарева с мая 2017 года находится в отпуске, ожидания своего увольнения парламентом. Вместо нее исполняющим обязанности главы НБУ является Смолий. Смолий занимает должность замглавы НБУ с апреля 2014 года. Он работал на руководящих должностях в управлении Национального банка в Тернопольской области, ОАО "Тернопольский радиозавод" Орион" и банке "Аваль". Смолий также является одним из основателей банка "Престиж" (позднее - Эрсте Банк, Фидокомбанк). Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению президента.

LB.ua

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