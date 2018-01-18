Агрессор в действии: Стало известно, как взятки чиновникам повлияли на вывод из строя украинской техники

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СБУ уличила работников Минобороны в проведении закупки низкокачественного смазочного материала для двигателей бронированных машин по указанию спецслужб РФ. Такое определение обнародовал Шевченковский районный суд города Киева, передает Час Пик.

Так, по обнародованной информации, государственные служащие Минобороны, находясь в сговоре со спецслужбами РоSSийской Федерации, начиная с 2016 года проводили закупки низкокачественного смазочного материала для бронированных самоходных машин на гусеничном ходу с мощным вооружением, что могло привести к выходу из строя бронированной техники, а также нанести убыток государству.

Работники МО проводили закупки масла у компании-поставщика "Аргинол" (одно из первых независимых производителей смазочных материалов на Украине, организовано в начале 2000 года - ред.), связанной с нардепом от депутатской группы "Воля народа" Александром Пономаревым. В правоохранительных органах допустили версию, что в конце декабря 2016 года МО и компания-поставщик заключили письменное соглашение о поставках смазочного материала масла в количестве 350 тонн.

В свою очередь, "Агринол" изменило состав, однако испытания не были проведены. Как выяснилось летом прошлого года, смазочный материал не отвечают требованиям. Из-за этого бронетехника ломается.

По информации следствия, к данной схеме причастен сотрудник Министерства обороны, организовавший за вознаграждение выдачу фальшивых протоколов качества масла. В СБУ сообщили, что от низкокачественного масла по состоянию на начало октября прошлого года из строя вышли более 20 двигателей бронированных машин.


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