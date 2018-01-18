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Рада отказалась включить в повестку законопроект об Антикоррупционном суде Текущая сессия парламента завершится на следующей неделе. Фото: пресс-служба президента Верховная Рада отказалась включить в повестку сессии законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440) и альтернативных ему. За соответствующее решение проголосовали 183 депутата при минимально необходимых 226. Ранее МВФ , Всемирный банк и Евросоюз раскритиковали документ, отмечая, что он не соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина. Текущая седьмая сессия Верховной Рады завершится на следующей неделе. Восьмая сессия стартует 6 февраля.

LB.ua

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