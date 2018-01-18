Экс-продюсер ZIK: "Канал увольняет лучших журналистов за их отказ пиарить Медведчука"

Поводом для публикации стало увольнение одной из ведущих Роксаны Руно.

Экс-продюсер ZIK:
Фото: zik.ua

Бывший продюсер телеканала ZIK Гайгысыз Гелдиев призывает гостей, которые приходят на эфир, задавать вопросы по поводу влияния Виктора Медведчука на редакционную политику канала. Об этом он написал на странице в Facebook .

Поводом для публикации стало увольнение с ZIK одной из ведущих Роксаны Руно, которая заявила , что уходит из-за нежелания выполнять распоряжения руководства телеканала и преувеличивать заслуги Виктора Медведчука, в частности, приписывая ему главную роль при освобождении украинских заложников из плена на Донбассе.

По словам Гелдиева, Руно – не первый человек, который увольняется с канала из-за цензуры. При этом бывший продюсер утверждает, что сотрудники ZIK, в том числе, топ-менеджмент – подневольные люди, которые выполняют распоряжения собственника – Петра Дыминского. Гелдиев подчеркнул, что, когда он работал на телеканале, со стороны владельца были попытки вмешательства в редакционную политику, но «в интересах кума Путина он еще не действовал».

«В глубине души я надеюсь, что канал все-таки остается каналом с независимой редакционной политикой, на которую не имеет влияния даже инвестор, не говоря уже о таких, как Медведчук, или других людях, которые не имеют ни морального, ни профессионального права учить журналистов как тем работать. В связи с этим, я запускаю хештег #вимагайправду и прошу каждого гостя в эфире телеканала озвучивать какой-то известный ему факт о Медведчуке или как минимум - ставить вопрос о его роли на телеканале», - заявил Гайгысыз Гелдиев.

Как сообщалось, владелец телеканала ZIK Петр Дыминский в середине декабря прошлого года был объявлен в розыск по подозрению в совершении ДТП, в котором погибла молодая женщина. Изначально вину за происшествие пытался взять на себя охранник Дыминского, однако следователи с помощью экспертизы ДНК доказали неправдивость его показаний. Правоохранители призывают Петра Дыминского вернуться в Украину и сотрудничать со следствием, однако на данный момент он по-прежнему пребывает за границей. Нацполиция Украины подала соответствующие документы в генеральный секретариат Интерпола.

Также Дыминский обвинил в рейдерстве народного депутата от БПП Глеба Загория и его супругу - медиаэксперта Екатерину, утверждая, что они от имени Администрации президента пытались отнять у него телеканал ZIK. Однако супруга Загория – Екатерина заявила, что Дыминский сам инициировал продажу телеканала, и представители обеих сторон даже вели предварительные переговоры по поводу условий сделки. Екатерина Загорий призвала Петра Дыминского вернуться в Украину и объяснить, иначе пригрозила судебным разбирательством.


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