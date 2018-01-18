Экс-продюсер ZIK: "Канал увольняет лучших журналистов за их отказ пиарить Медведчука"
Поводом для публикации стало увольнение одной из ведущих Роксаны Руно.
Бывший продюсер телеканала ZIK Гайгысыз Гелдиев призывает гостей, которые приходят на эфир, задавать вопросы по поводу влияния Виктора Медведчука на редакционную политику канала. Об этом он написал на странице в Facebook .
Поводом для публикации стало увольнение с ZIK одной из ведущих Роксаны Руно, которая заявила , что уходит из-за нежелания выполнять распоряжения руководства телеканала и преувеличивать заслуги Виктора Медведчука, в частности, приписывая ему главную роль при освобождении украинских заложников из плена на Донбассе.
По словам Гелдиева, Руно – не первый человек, который увольняется с канала из-за цензуры. При этом бывший продюсер утверждает, что сотрудники ZIK, в том числе, топ-менеджмент – подневольные люди, которые выполняют распоряжения собственника – Петра Дыминского. Гелдиев подчеркнул, что, когда он работал на телеканале, со стороны владельца были попытки вмешательства в редакционную политику, но «в интересах кума Путина он еще не действовал».
«В глубине души я надеюсь, что канал все-таки остается каналом с независимой редакционной политикой, на которую не имеет влияния даже инвестор, не говоря уже о таких, как Медведчук, или других людях, которые не имеют ни морального, ни профессионального права учить журналистов как тем работать. В связи с этим, я запускаю хештег #вимагайправду и прошу каждого гостя в эфире телеканала озвучивать какой-то известный ему факт о Медведчуке или как минимум - ставить вопрос о его роли на телеканале», - заявил Гайгысыз Гелдиев.
Как сообщалось, владелец телеканала ZIK Петр Дыминский в середине декабря прошлого года был объявлен в розыск по подозрению в совершении ДТП, в котором погибла молодая женщина. Изначально вину за происшествие пытался взять на себя охранник Дыминского, однако следователи с помощью экспертизы ДНК доказали неправдивость его показаний. Правоохранители призывают Петра Дыминского вернуться в Украину и сотрудничать со следствием, однако на данный момент он по-прежнему пребывает за границей. Нацполиция Украины подала соответствующие документы в генеральный секретариат Интерпола.
Также Дыминский обвинил в рейдерстве народного депутата от БПП Глеба Загория и его супругу - медиаэксперта Екатерину, утверждая, что они от имени Администрации президента пытались отнять у него телеканал ZIK. Однако супруга Загория – Екатерина заявила, что Дыминский сам инициировал продажу телеканала, и представители обеих сторон даже вели предварительные переговоры по поводу условий сделки. Екатерина Загорий призвала Петра Дыминского вернуться в Украину и объяснить, иначе пригрозила судебным разбирательством.
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18.01.2018 09:59