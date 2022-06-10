Театр «Ла Скала» отказывается от бойкота роSSийских произведений и откроет сезон «Борисом Годуновым»

Миланский оперный театр «Ла Скала» не будет поддерживать бойкот роSSийской культуры и планирует открыть следующий оперный сезон 7 декабря оперой «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, написанной по мотивам повести Александра Пушкина.

Как сообщает итальянское издание La Stampa, во время пресс-конференции директор театра Доминик Мейер заявил, что «одно дело война, а другое - шедевры».